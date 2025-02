Tregua tra le due maggiori gang del Brasile, governo è allarmato

Un rapporto del governo brasiliano mette in guardia da un possibile accordo tra le due più grandi fazioni criminali del Paese, il Primeiro comando da capital (Pcc), nato a San Paolo, e il Comando vermelho (Cv), originario di Rio de Janeiro. L'alleanza potrebbe aggravare il narcotraffico nella regione amazzonica e aumentare la pressione sulle forze di sicurezza.

"L'avvicinamento tra gli avvocati del Pcc e del Cv è stato coordinato da membri di alto rango di entrambe le fazioni e avrebbe lo scopo di rafforzare i gruppi criminali, principalmente per sostenere le richieste dei leader incarcerati nel sistema penitenziario federale", si legge nel documento della segreteria delle Politiche penali del ministero della Giustizia e della Pubblica sicurezza, guidato dall'ex giudice della Corte suprema, Ricardo Lewandowski.

La tregua, che sarebbe stata firmata dai boss delle due gang, Marcos Willians Herbas Camacho, detto 'Marcola' (Pcc), e Marcinho VP (Cv) - entrambi rinchiusi in carceri di massima sicurezza - potrebbe rafforzare le rotte del traffico di cocaina provenienti da Colombia, Bolivia e Perù che attraversano la regione amazzonica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA