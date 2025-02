Sondaggio, 62% dei brasiliani contrario alla rielezione di Lula

Sei brasiliani su dieci ritengono che il presidente Luiz Inácio Lula da Silva non dovrebbe ricandidarsi alle prossime elezioni: è quanto rivela un sondaggio dell'istituto Ipec pubblicato nel fine settimana, a pochi giorni di distanza di un altro rilevamento dell'istituto Datafolha, secondo cui la popolarità del leader progressista è scesa ai suoi minimi storici.

In base al sondaggio Ipec, il 62% degli intervistati è contrario alla rielezione di Lula alle presidenziali dell'ottobre 2026, mentre il 35% è favorevole a un nuovo mandato e il 3% non lo sa o non ha risposto. I numeri indicano che la percentuale di chi vede con sfavore un quarto mandato dell'ex sindacalista è aumentato di quattro punti rispetto a un sondaggio dello stesso tipo condotto a novembre. La riluttanza a una sua ricandidatura è presente anche tra gli elettori che hanno votato Lula: il 30% di questo gruppo non vorrebbe vederlo in corsa l'anno prossimo.

Le principali motivazioni addotte dagli intervistati contro l'eventuale rielezione dell'attuale capo dello Stato di 79 anni sono: non fare un buon lavoro (36%), essere corrotto e/o disonesto (20%), essere anziano (17%) ed aver già ricoperto la carica di presidente per tre volte (11%).



