Sheinbaum, 'al via incontri Messico-Usa su sicurezza e dazi'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato oggi che nei prossimi giorni si terranno due incontri tra rappresentanti del suo governo e autorità degli Stati Uniti incentrati sulla sicurezza e sul commercio bilaterale.

Agli incontri di Washington parteciperanno il ministro dell'Economia Marcelo Ebrard, il suo omologo americano Howard Lutnick ed è prevista la visita del ministro della Sicurezza del Paese latinoamericano, Omar García Harfuch.

La presidente ha sottolineato che il capo del Dipartimento di Stato americano, Marco Rubio, ha riconosciuto la necessità di affrontare il problema del traffico illegale di armi destinate ai cartelli. "Gli sforzi non devono limitarsi alla questione del traffico di droga — ha affermato Sheinbaum — ma è necessario affrontare anche il fenomeno del traffico illegale di armi dagli Stati Uniti al Messico. Rubio ha dichiarato in un'intervista che chiediamo la loro partecipazione per impedire l'ingresso di armi, in particolare quelle ad alto potenziale".



