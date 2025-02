Shakira lascia l'ospedale di Lima dopo il ricovero d'urgenza

Shakira ha lasciato un messaggio di gratitudine ai suoi fan dopo aver trascorso alcune ore nella clinica Delgado di Lima, dove era stata ricoverata d'urgenza sabato notte per dolori addominali. La situazione ha costretto la cantante colombiana ad annullare ieri il primo dei suoi concerti nella capitale peruviana, parte del suo tour mondiale 'Le donne non piangono più'.

In una breve dichiarazione sui suoi social media, la cantante colombiana si è mostrata visibilmente grata per il supporto ricevuto e stamani è rientrata al Miraflorino Belmond Miraflores Park Hotel di Lima, dove alloggia. Non è ancora stato confermato ufficialmente se il concerto previsto per oggi allo Stadio Nazionale si svolgerà come previsto. I fan di Shakira attendono una dichiarazione ufficiale da parte della società responsabile dell'evento, che non ha ancora fornito dettagli sulle misure che saranno adottate per lo spettacolo serale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA