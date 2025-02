Panama vuole esportare energia in America Centrale

Alcuni Paesi dell'America centrale, tra cui El Salvador, Guatemala e Honduras, si sono rivolti a Panama chiedendo sostegno per rafforzare la loro capacità di produzione di elettricità, ha riferito il ministro dell'Energia Juan Manuel Urriola durante un forum organizzato dall'Associazione panamense dei dirigenti aziendali (Apede).

"L'America Centrale si è rivolta a noi per iniziare ad allentare alcune restrizioni alle frontiere, per permetterci di svolgere un ruolo di hub e fornitore", ha affermato Urriola, che si recherà in El Salvador per affermare "con forza" che il potere di Panama di rifornire la regione è finanziato dalla domanda interna, quindi se altre nazioni vogliono supporto, devono allentare le loro regole.

"Sono loro che hanno bisogno di noi e vogliamo aiutarli, ma deve essere uno sforzo in entrambe le direzioni", ha detto durante l'incontro.

Le parole del funzionario giungono in un momento in cui il suo Paese ha raggiunto traguardi considerevoli nel settore energetico, come la copertura dell'intera domanda di elettricità con fonti rinnovabili nel mese di novembre 2024. La matrice energetica di Panama è composta per l'83,3% da impianti idroelettrici, con 1.361,13 Mw, e per il 5,22% da energia eolica, con 85,29 Mw.



