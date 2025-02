Il commercio Italia-Messico è cresciuto del 15,5% nel 2024

La Banca Centrale messicana ha pubblicato nel suo sistema di informazione economica i dati corrispondenti agli scambi commerciali tra l'Italia e il Messico per i 12 mesi del 2024.

Nel periodo gennaio-dicembre le esportazioni italiane verso il Paese latinoamericano sono state pari a 9,8 miliardi di dollari, il 13,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le importazioni in Italia di merci dal Messico hanno invece raggiunto 1,3 miliardi di dollari, registrando così un incremento del 30% rispetto al 2023.

Il commercio totale —la somma delle importazioni ed esportazioni tra i due Paesi— è aumentato del 15,5% nel 2024 rispetto all'anno precedente, attestandosi a 11,1 miliardi di dollari.

Si è osservato un aumento dell'attività commerciale complessiva in tutti i mesi dell'anno ad eccezione di giugno, con percentuali che variano tra il -2,6% e il +44,6%.



