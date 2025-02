Bolsonaro convoca la piazza contro Lula il 16 marzo

L'ex presidente conservatore del Brasile, Jair Bolsonaro, ha convocato una grande manifestazione nazionale di protesta contro il governo di Luiz Inacio Lula da Silva per il prossimo 16 marzo. In un video condiviso in alcuni gruppi di WhatsApp - ripreso dai media locali - Bolsonaro ha invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza nelle principali città del Paese.

Il motto usato per la campagna è "più libertà di espressione, più sicurezza e minore costo della vita". L'ex presidente ha anche indicato come prioritario il tema dell'amnistia per tutte le persone accusate del tentato colpo di Stato dell'8 gennaio 2023. Nella registrazione, Bolsonaro ha annunciato che parteciperà all'evento sul lungomare di Copacabana, a Rio de Janeiro, insieme al pastore evangelico Silas Malafaia e ad altri leader di centro-destra. Subito dopo la diffusione del messaggio, numerosi politici dell'opposizione hanno iniziato a divulgare l'invito a manifestare.



