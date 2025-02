Autobus si ribalta in Bolivia, almeno 31 morti e 15 feriti

Almeno 31 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite a causa del ribaltamento di un autobus per il trasporto pubblico sulla strada che collega i dipartimenti di Potosí e Oruro, in Bolivia; lo riporta il sito del quotidiano del Paese sudamericano, El Deber.

L'incidente si è registrato oggi all'altezza del ponte del comune di Yocalla, 10 mila abitanti nella provincia di Tomás Frías, dove l'autobus è caduto in una scarpata di 800 metri mentre affrontava una curva a velocità eccessiva.

L'ultimo rapporto della Polizia stradale riporta che i 15 feriti sono stati trasferiti all'ospedale Daniel Bracamonte di Potosí. Tra loro quattro sono minorenni e due sono in prognosi riservata e in terapia intensiva. Due degli altri 11 feriti, tutti maggiorenni, sono già stati operati per la gravità delle lesioni riportate.

I pompieri sono a Yocalla per recuperare i corpi delle persone decedute e portarli all'obitorio dell'ospedale Bracamonte. L'autobus appartiene all'azienda di trasporti San José e, partito da Potosí, aveva come destinazione finale la città di Oruro. Non è dato sapere ancora se, tra le vittime, ci siano anche cittadini di nazionalità non boliviana.



