Indagine del governo su Milei dopo fuga di notizie sulle cripto

Il governo argentino avvierà un'"indagine urgente" sul lancio di una criptovaluta promossa sui social dal presidente Javier Milei. Sommerso dalle critiche, l'esecutivo ha reso noto su X di aver deciso di "deferire immediatamente la questione all'Ufficio anticorruzione per determinare se vi sia stata condotta impropria da parte di un membro del governo nazionale, compreso il presidente stesso".

Venerdì notte, dopo un aumento esponenziale, il valore del bitcoin Libra è crollato nel giro di poche ore a seguito di un post del leader ultraliberista, in mezzo alle minacce di impeachment da parte dell'opposizione.

Milei avrebbe pubblicato un messaggio su X che è rimasto fissato sul suo profilo per più di cinque ore con un link a un'iniziativa chiamata progetto 'Viva La Libertad', dedicato a incoraggiare la crescita dell'economia argentina, finanziando piccole imprese e startup locali.

Economisti ed esperti di cripto in Argentina, così come i politici dell'opposizione, hanno immediatamente attaccato il capo dello Stato sottolineando che la risorsa digitale potrebbe essere in realtà una truffa o uno schema piramidale.



