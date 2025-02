Crisi sicurezza in Ecuador, sostituita la ministra degli Interni

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha nominato il generale in pensione Fausto Buenaño ministro dell'Interno al posto di Mónica Palencia. Il rimpasto di governo avviene prima del ballottaggio delle presidenziali e nel pieno della crisi di sicurezza.

In una nota, la Segreteria generale della comunicazione della Presidenza ha riferito che il capo dello Stato ha anche nominato Edgar Lama a capo della Sanità pubblica. Mentre Víctor Hugo Andrade dirigerà il Servizio nazionale per l'assistenza integrale alle persone private della libertà (Snai).

Questi cambi si aggiungono ad altri annunciati giovedì scorso dopo il primo turno delle elezioni, in cui Noboa ha ottenuto il 44,16% dei voti e non è riuscito a farsi rieleggere, per cui dovrà affrontare la candidata di sinistra, Luisa González, al ballottaggio del 13 aprile.

Le manovre in materia di sicurezza giungono in un momento di forte aumento della violenza nel Paese. Palencia è stata una delle funzionarie più vicine al presidente centrista e all'inizio dell'attuale esecutivo era responsabile dei ministeri dell'Interno e del Governo.



