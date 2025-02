Colombia: Eln, 'sciopero armato' di 72 ore nel Chocó

Il gruppo guerrigliero colombiano dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha annunciato uno "sciopero armato" di 72 ore nella regione di San Juan, nel Chocó meridionale.

Nel comunicato del Fronte di guerra occidentale Ogli Padilla dell'Eln, si afferma che l'azione inizierà il 18 febbraio e continuerà fino alla mezzanotte del 21. I dissidenti delle estinte Farc, come in altre occasioni, affermano che questa iniziativa è dovuta alla maggiore presenza del Clan del Golfo (l'organizzazione criminale più potente della Colombia) e alla presunta collusione con l'Esercito. Incolpano inoltre il governo per la crisi che colpisce il dipartimento.

"Il governo nazionale è il principale responsabile della grave crisi umanitaria in questa regione del Paese, nonché della crescita e del posizionamento del Cartello del Golfo nel dipartimento", si legge nella dichiarazione.



