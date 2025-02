Vertice dei Brics il 6 e 7 luglio a Rio de Janeiro

Il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, ha confermato che il vertice dei leader dei Brics, previsto per l'inizio di luglio, sarà organizzato a Rio de Janeiro. La notizia è stata pubblicata sui social dal sindaco carioca, Eduardo Paes, dopo un incontro a Rio con il ministro e altri rappresentanti del governo federale.

"Il presidente (Lula) mi ha autorizzato ad annunciare che l'incontro dei capi di Stato dei Brics si terrà a Rio de Janeiro a luglio di quest'anno, il 6 e il 7, quando daremo il benvenuto nella città ai capi di Stato dei 20 Paesi che compongono i Brics, come membri a pieno titolo e partner", ha dichiarato Vieira.

Il capo della diplomazia brasiliano ha aggiunto che il vertice di Rio de Janeiro sarà essenziale per "prendere decisioni molto importanti per lo sviluppo di tutti questi Paesi e per la cooperazione". "Ancora una volta Rio de Janeiro ospiterà un incontro internazionale di grande importanza", ha concluso Vieira.

Il 1 gennaio il Brasile ha assunto la presidenza di turno dei Brics, un gruppo formato da Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Iran.



