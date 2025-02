Musk condivide un post su X che chiede l'impeachment di Lula

Elon Musk ha condiviso sul social X, di cui è proprietario, un post in cui si chiede l'impeachment del presidente progressista brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, la cui popolarità è scesa ai minimi storici. Il magnate sudafricano ha ripostato un messaggio con le foto delle proteste del 2016 in cui i brasiliani chiedevano l'impeachment dell'ex presidente e alleata di Lula, Dilma Rousseff. Stamani il post del miliardario aveva già totalizzato più di 16,7 milioni di visualizzazioni. "Wow", ha scritto Musk condividendo il testo.

Il post originale, dell'autore identificato come Mario Nawfal, è stato condiviso anche dai figli dell'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro, in un momento in cui l'opposizione sta cercando di mobilitare una parte dell'opinione pubblica e alimentare "un'ondata nazionale di proteste". "Il salvataggio del Brasile è già iniziato", ha scritto il senatore Flávio Bolsonaro riproducendo il post di Musk, mentre anche il deputato Eduardo Bolsonaro ha replicato la reazione del miliardario sul suo account.

Nella pubblicazione a cui Musk ha reagito si afferma che le manifestazioni contro Lula si terranno il 16 marzo in 120 città del Brasile.



