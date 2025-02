Milei suggerisce di investire in una cripto che crolla poco dopo

Polemica in Argentina per l'investimento in criptovaluta suggerito dal presidente Javier Milei: la manovra ha fatto spostare milioni di dollari in pochi minuti ma il mercato è crollato poche ore dopo, costringendo il leader ultraliberista a fornire spiegazioni poco chiare, mentre l'opposizione insinua che abbia commesso "un reato".

Milei la notte scorsa ha sorpreso il mondo delle monete virtuali con un messaggio su X, in cui ha scritto l'acronimo $LIBRA, un token che ha subito registrato un aumento esponenziale del suo prezzo, ma che è in seguito sprofondato. Il bitcoin in questione ha iniziato a funzionare ieri sera, quando il capo dello Stato ha fatto il suo post sui social, generando un momentaneo scalpore seguito da incertezza e forti critiche.

"L'Argentina liberale sta crescendo!!! Questo progetto privato sarà dedicato a incoraggiare la crescita dell'economia argentina, finanziando piccole imprese e startup argentine. Il mondo vuole investire in Argentina", ha scritto Milei sull'ex Twitter.

Secondo Maximiliano Ferraro, rappresentante della Coalizione civica, Milei potrebbe aver violato la legge sull'etica pubblica e quella sugli enti finanziari. "Quanto accaduto potrebbe costituire i reati di riciclaggio di denaro, frode e/o truffa, che l'Unità di informazione finanziaria non può ignorare", ha aggiunto.

"Qualche ora fa ho pubblicato un post, come tante altre innumerevoli volte, a sostegno di una presunta iniziativa privata con la quale ovviamente non ho alcun legame", ha poi scritto Milei all'alba di oggi. "Non ero a conoscenza dei dettagli del progetto e, dopo averne preso conoscenza, ho deciso di non continuare a diffondere la notizia (ecco perché ho cancellato il post)", ha aggiunto.



