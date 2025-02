Lula, 'vincerò le bugie e dimostrerò che sono io il migliore'

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, la cui popolarità è scesa ai minimi storici in base ai sondaggi, ha dichiarato, in riferimento alle fake news in politica, che il 2025 sarà l'anno volto a "sconfiggere la menzogna" e che dimostrerà di essere la persona più adatta a governare il Paese.

"Dobbiamo sconfiggere l'era delle bugie in cui viviamo, dove l'importante è mentire sempre. Tizio si chiude in camera con il cellulare e continua a inventare bugie, provocando gli altri.

Basta guardare cosa succede negli Stati Uniti", ha detto il leader progressista, cogliendo l'occasione per criticare il governo del presidente americano Donald Trump.

"Dedicherò il 2025 a sconfiggere le bugie. Il 2025 sarà l'anno della verità. Voglio dimostrare che siamo migliori di altri per governare questo Paese", ha aggiunto Lula durante un discorso ai dipendenti della compagnia mineraria Vale a Belém do Pará.



