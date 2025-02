Sheinbaum, se i cartelli sono terroristi le armerie Usa complici

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha avvertito che se il governo degli Stati Uniti procederà a dichiarare i cartelli messicani come "terroristi", allora le armerie in quel paese, contro le quali il Messico ha una causa, potrebbero essere considerate complici.

Lo riporta il sito di Milenio.

"Il Messico ha una causa internazionale contro i produttori e i distributori di armi negli Stati Uniti", ha dichiarato la presidente nella sua conferenza stampa quotidiana. "Se (gli Usa) arrivassero a decretare i gruppi della criminalità organizzata come terroristi, dovremmo ampliare la causa negli Stati Uniti, perché allora come ha già riconosciuto lo stesso Dipartimento di Giustizia statunitense, il 74% delle armi dei gruppi criminali (che operano in Messico) proviene dagli Stati Uniti", ha aggiunto la presidente del Messico. "Quindi come inquadrerebbero le fabbriche e i distributori di armi di fronte al decreto? Gli avvocati lo stanno valutando, ma potrebbero essere considerate complici", ha concluso Sheinbaum.





