Sheinbaum, 'eliminati gli ostacoli all'elezione dei giudici'

In Messico, l'elezione dei giudici prevista per il 1° giugno "non ha più barriere", ha affermato oggi la presidente Claudia Sheinbaum, dopo che ieri la Corte Suprema di Giustizia ha dato ai giudici un termine di 24 ore per revocare le sospensioni contro la riforma giudiziaria.

Nel corso della conferenza stampa mattutina a Palazzo Nazionale, il capo dell'esecutivo ha sottolineato che la Corte ha stabilito che non possono essere concesse sospensioni in materia elettorale e che le sanzioni imposte ad alcuni dipendenti pubblici saranno revocate.

Sheinbaum ha invitato i cittadini a partecipare alle votazioni: "Il popolo messicano scriverà la storia, perché per la prima volta in Messico, e forse nel mondo, i giudici saranno eletti tramite voto popolare".



