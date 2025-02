Morto in Brasile Carlos Diegues tra i fondatori del Cinema Novo

Uno dei più grandi registi brasiliani, Carlos José Fontes Diegues, conosciuto anche come Cacá Diegues, è morto a Rio de Janeiro, all'età di 84 anni per complicazioni a seguito di un intervento chirurgico.

Membro dell'Accademia Brasiliana delle Lettere (Abl) dal 2018, Diegues, nato a Maceio (stato di Alagoas) ha contribuito a fondare il movimento Cinema Novo, producendo una notevole filmografia, con classici come "Bye bye Brazil" (1980) e "Dio è brasiliano".

In un post su Instagram in sua memoria, l'Abl ricorda che "il suo lavoro ha saputo bilanciare popolarità e profondità artistica, affrontando con sensibilità temi sociali e culturali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA