Lula, 'ci aiutino a salvare l'Amazzonia e paghino qualcosa'

"Mai prima di oggi nella storia di Belem si è visto accadere quanto sta avvenendo adesso, in termini di investimenti e di sviluppo. Stiamo facendo di questa città la capitale dell'Amazzonia per fare in modo che tutti vengano qui. Tutti parlano di Amazzonia, dicono che è il polmone del mondo, che è il cuore, e allora che ci aiutino a salvarla" e "paghino qualcosa". Così il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva in un'intervista ad una radio del Parà, dove si trova in vista ufficiale per la consegna di alcune opere.

In particolare, Lula ci ha tenuto a sottolineare il grande lavoro di trasformazione che viene fatto nella città, alle porte dell'Amazzonia, che quest'anno ospita la Cop 30. L'Onu ha scelto il Brasile e "noi ci stiamo prendendo la responsabilità di mostrare com'è veramente l'Amazzonia di cui tutti parlano. Com'è la ricchezza e la povertà del nostro popolo", evidenziando che alla fine di tutto "ci sono sempre le persone, che hanno bisogno di vivere bene". Per questo che "ci aiutino" tutti a salvaguardare l'Amazzonia "e paghino qualcosa".



