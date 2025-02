Imprese siderurgiche sudamericane a Trump, 'alleanza anti-Cina'

In risposta alla minaccia degli Stati Uniti di imporre dazi generalizzati del 25% sulle esportazioni di acciaio verso il Paese, l'associazione che riunisce 60 imprese siderurgiche dell'America latina chiede al governo di Donald Trump un approccio più "razionale" che possa portare a una più utile ed efficace alleanza strategica anti-cinese. Per Alacero è infatti prioritario che il continente possa difendersi dalle pratiche commerciali sleali di Pechino, da anni accusata di aver inondato il mondo di acciaio generando numerosi effetti negativi.

In una nota divulgata oggi su X, l'associazione evidenzia come il problema a cui gli Usa cercano di dare soluzione con dazi indiscriminati è causato dalla Cina e ne sono vittima soprattutto le aziende siderurgiche latinoamericane.

E' "un problema di fondo su cui l'industria siderurgica latinoamericana mette in guardia da oltre 15 anni: il commercio sleale con la Cina, un Paese che ha adottato la politica statale di monopolizzare la produzione globale attraverso aziende statali e sussidi".

Per questo motivo esprimendo la propria "sorpresa" per l'annuncio del presidente Trump di imporre tariffe indipendentemente dalla loro origine, propone l'adozione di misure di difesa commerciale, come l'imposizione di quote.

"Ci auguriamo che prevalga un'analisi razionale e logica e che l'alleanza strategica che gli Stati Uniti hanno stretto in passato con i Paesi latinoamericani possa essere riconfermata in modo efficace", afferma l'organizzazione che rappresenta 60 aziende responsabili della produzione di 60 milioni di tonnellate di acciaio grezzo all'anno e di 1,3 milioni di posti di lavoro, aggiungendo che "la regionalizzazione della filiera sembra essere la migliore difesa contro il commercio sleale da parte della Cina e dei Paesi del Sud-Est asiatico, attraverso l'adozione coordinata di misure tariffarie che ci consentano di affrontare le reali minacce esistenti".



