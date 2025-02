Il Costa Rica valuta la candidatura al segretariato dell'Osa

Il presidente del Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha dichiarato che sta valutando la possibilità di nominare il ministro degli Esteri Arnoldo André come candidato a Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa).

"Lo stiamo valutando. L'Osa è diventata un'istituzione assolutamente inefficace", ha dichiarato il Capo dello Stato durante la conferenza stampa settimanale del Consiglio di Governo.

Chaves ha affermato che, nonostante il Costa Rica non abbia avviato una campagna ufficiale per candidarsi all'incarico, la possibilità è stata menzionata al Segretario di Stato americano Marco Rubio durante la sua visita a San José la scorsa settimana.

"Non abbiamo ancora iniziato una campagna, stiamo analizzando le possibilità perché siamo un governo molto strategico", ha detto il presidente costaricano.

Il Consiglio permanente dell'Osa eleggerà il 10 marzo il sostituto di Luis Almagro, dopo dieci anni di incarico come segretario generale.



