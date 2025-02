Il Cile avrà il proprio modello di Intelligenza artificiale

Il Cile lancerà il proprio modello di Intelligenza artificiale a giugno: lo ha annunciato il ministro della Scienza, Aisén Etcheverry, durante il summit sull'Ia a Parigi. Si tratta di un'iniziativa portata avanti dal Centro nazionale per l'intelligenza artificiale del Cile (Cenia), che sta sviluppando un Large language model (Llm), una tecnologia avanzata di Ia incentrata sulla comprensione e sull'analisi del testo.

Il modello si chiamerà Latam Gpt e sarà pubblico, aperto e inclusivo. Etcheverry ha sottolineato che un Llm nazionale è strategico e rafforzerebbe anche la leadership del Cile nello sviluppo di questa tecnologia nella regione. Ha inoltre affermato che fornirà una nuova infrastruttura di Intelligenza artificiale, connettività con diverse parti del mondo e genererà capacità di ricerca locale e applicazioni nello Stato.

"Ogni nazione deve avere l'opportunità di svilupparlo, di essere in grado di implementarlo nei loro governi, nelle loro industrie e per questo le capacità non possono essere concentrate su poche aziende o Paesi, ma tutti devono avere capacità sufficienti per realizzare i propri progetti", si legge in una nota del governo cileno.



