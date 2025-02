Colombia,80mila persone colpite in un mese da violenze Catatumbo

Il Consiglio norvegese per i rifugiati ha denunciato che 80mila persone stanno soffrendo le conseguenze dei combattimenti tra gruppi armati nella regione di Catatumbo dove in soli 30 giorni si è registrato un numero "scioccante" di sfollati che ha già superato quello di tutto il 2024.

"Mentre il governo colombiano si sforza di adempiere ai propri obblighi, la comunità internazionale dovrebbe mobilitare immediatamente un aiuto finanziario sostanziale per salvare vite, non solo nel Catatumbo, ma ovunque in Colombia dove i civili sono attaccati", ha denunciato oggi il direttore dell'ong Consiglio norvegese per i rifugiati in Colombia, Giovanni Rizzo, assicurando che nel paese sudamericano non si vedeva una crisi così da 30 anni.

"Il riacutizzarsi della violenza non serve agli interessi di nessuno nella regione", ha concluso Rizzo, rilanciando l'allerta delle autorità sul possibile rischio di un ulteriore peggioramento della crisi, con sette dei 32 dipartimenti colombiani in stato di allerta.

La regione di Catatumbo, nel nord-est della Colombia, è un'area che comprende una quindicina di comuni al confine con il Venezuela e la sua ricchezza in risorse minerarie e le sue ideali condizioni climatiche per la coltivazione della coca la rendono una delle più contese dai gruppi armati. Dallo scorso 16 gennaio si sono intensificati nella regione gli scontri tra la guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale, l'Eln ed il Fronte 33 delle dissidenze delle Farc.



