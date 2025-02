Colombia: 46.000 bambini del Catatumbo minacciati dalla violenza

Il Catatumbo, una regione della Colombia che confina con il Venezuela, è stata sconvolta da combattimenti tra le dissidenze delle Farc e l'Eln, l'Esercito di Liberazione Nazionale, causando decine di migliaia di sfollati e un centinaio tra morti e scomparsi.

Save the Children Colombia, una delle organizzazioni con maggiore presenza in Colombia, ha espresso la sua "profonda preoccupazione per la situazione di oltre 46.500 bambini e adolescenti nella regione del Catatumbo" a causa dell'aumento della violenza e del conflitto armato.

La presidente di Save the Children Colombia, María Mercedes Liévano, riporta il sito di Semana, ha detto che "la violenza in Colombia è terribile, con sfollamenti forzati, bambini, bambine e adolescenti non iscritti a scuola, vittime di violenza sessuale, paura dei rapimenti e famiglie distrutte. L'infanzia e l'adolescenza stanno pagando il prezzo più alto in questa ultima escalation. Li stanno assassinando, violentando, reclutando e sfollando".

L'ong fa un appello urgente alle autorità nazionali e internazionali affinché siano poste in essere misure integrali di protezione per i minori colpiti dalla violenza, venga promosso l'accesso immediato all'istruzione con la riapertura sicura delle scuole, si implementino interventi psicosociali per affrontare il trauma e si rafforzino le strategie di prevenzione del reclutamento forzato da parte dei gruppi armati presenti nella regione.

"I loro diritti e la loro sicurezza devono essere una priorità; la pace deve essere ristabilita immediatamente per garantire il loro benessere" ha chiesto Liévano.



