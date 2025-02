Brasile, il patto del cantante Gusttavo Lima per il voto 2026

L'influencer ex candidato sindaco di San Paolo Pablo Marçal e il cantante country Gusttavo Lima si sono incontrati per discutere della candidatura in tandem alla presidenza del Brasile in vista delle elezioni del 2026, per il Partito rinnovatore laburista brasiliano (Prtb).

In una nota diffusa al termine della riunione realizzata a Miami, negli Stati Uniti, Marçal ha rivelato di aver siglato una "partnership che potrebbe cambiare il corso del Paese". "Abbiamo trascorso il pomeriggio a discutere della nostra passione per il Brasile. Abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo nei nostri ambiti professionali e nei nostri cuori arde il desiderio di lottare per il popolo. Entrambi potremmo lasciare il Brasile e vivere una vita meravigliosa, ma vogliamo vedere i brasiliani prosperare", si legge. I due hanno annunciato che presto saranno realizzate "azioni congiunte a beneficio della popolazione".

Sconfitto al primo turno delle elezioni municipali di San Paolo Marçal è divenuto famoso per le sue provocazioni verso gli avversari politici ed è stato denunciato per la promozione illegale di campagne diffamatorie social media contro i suoi avversari. In caso di condanna potrebbe essere dichiarato incandidabile. Gusttavo Lima non si è mai misurato con le urne.

La candidatura di Marçal e Lima sarebbe molto sgradita agli ambienti della destra vicini all'ex presidente Jair Bolsonaro, timorosi di una frattura nell'elettorato. Più di una volta l'ex capo dello stato ha criticato pubblicamente i due aspiranti politici.



