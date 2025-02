Un giudice minaccia di sospendere WhatsApp in Brasile

Un giudice del Tribunale di Giustizia dello stato di Goiás, nel Brasile centrale, ha ordinato che Meta ripristini l'accesso al giornalista Abadio Moises Filho di WhatsApp Business, uno strumento che utilizzava per attività professionali. In caso di inadempimento, l'azienda sarà multata e persino affrontare la sospensione dell'applicazione in tutto il Brasile, riporta il portale Poder360.

La decisione è stata emessa l'altroieri da Luiz Antônio Afonso Júnior, del tribunale di Catalão, città di 120mila abitanti in un processo intentato dal giornalista che afferma che la sospensione del suo Whatsapp è avvenuta "senza spiegazioni".

Se Meta non rispetterà l'ordine del tribunale entro la mezzanotte di oggi, 12 febbraio, sarà applicata una multa giornaliera di 500 euro (3.000 reais) fino a un massimo di 8.300 euro (50mila reais).

Il giudice ha determinato che "in caso di nuove violazioni, la multa potrà essere nuovamente aumentata e potranno essere applicate altre misure coercitive, inclusa la possibilità di blocco dei conti bancari o la sospensione temporanea delle attività nel paese (il Brasile)".

Nella sua sentenza, Afonso Júnior ha affermato che la perdita di accesso a WhatsApp Business ha causato "seri impatti" al giornalista, compromettendo la sua comunicazione e risultando in "notevoli danni finanziari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA