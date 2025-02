Presidente Costa Rica contro i voli low-cost in Centroamerica

Il presidente del Costa Rica, Rodrigo Chaves, sta valutando la possibilità di porre il veto a una legge che ridurrebbe le tasse sui biglietti aerei per l'America Centrale e la Repubblica Dominicana.

Il capo dello Stato ha messo in dubbio il sostegno dei deputati all'iniziativa e ha suggerito che potrebbe rispondere a interessi particolari, soprattutto nel caso del deputato Eliécer Feinzaig, del Partito Liberale Progressista, che l'ha proposta.

"Ho una mia opinione sul motivo per cui Eli Feinzaig e altri parlamentari sostengono questo disegno di legge. Credo che vogliano, intenzionalmente o implicitamente, favorire le compagnie aeree che hanno voli in America Centrale", ha affermato il presidente.

Chaves ha aggiunto che si riunirà con il ministro del Turismo William Rodríguez per discutere la questione.



