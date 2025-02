Passa alla Camera in Argentina una legge 'anti-Kirchner'

Con 144 voti favorevoli e 89 contrari il governo argentino di Javier Milei è riuscito a far passare nella notte tra mercoledì e giovedì la cosiddetta legge sulla 'fedina pulita', che impedisce la candidatura di persone con una condanna confermata in secondo grado.

In caso di approvazione in seconda lettura anche da parte del Senato l'impatto principale del progetto sarà quello di non consentire un'eventuale candidatura dell'ex presidente Cristina Kirchner - leader dello schieramento peronista e principale avversario politico di Milei - alle prossime elezioni politiche di medio termine di ottobre.

La corte di Cassazione argentina ha infatti confermato a novembre del 2024 la sentenza di condanna a sei anni di reclusione nei confronti di Kirchner per fatti di corruzione legati ad appalti pubblici. Attualmente è possibile candidarsi in Argentina in assenza di una conferma della condanna da parte anche della Corte Suprema Nel corso del dibattito alla Camera l'opposizione peronista ha accusato il governo di voler proscrivere in questo modo la leader dell'opposizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA