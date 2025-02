Panama riceve il primo volo con 119 migranti espulsi dagli Usa

Il primo aereo militare con 119 migranti di varie nazionalità espulsi dagli Stati Uniti è arrivato a Panama. Lo ha annunciato oggi il presidente del paese centroamericano José Raúl Mulino.

"Ieri (12 febbraio) è arrivato un volo della Forza Aerea degli Stati Uniti all'aeroporto di Howard (una base militare a Panama City) un volo con 119 persone di diverse nazionalità che arrivano dagli Stati Uniti, facendo scalo a Panama", ha affermato Mulino in una conferenza stampa. I migranti espulsi provengono da Cina, Pakistan e altri paesi asiatici, ha aggiunto il presidente, e sono stati portati in un hotel per essere successivamente inviati in un rifugio al confine con la Colombia, dove c'è una pista aerea che sarà utilizzata per i voli di rimpatrio.

Mulino ha precisato che presto arriveranno altri due voli dagli Usa, portando a 360 il numero totale del migranti coinvolti in tale logistica, "organizzata e pagata dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni" e "non dal Governo di Panama", riporta il sito in spagnolo di Deutsche Welle.



