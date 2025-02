Omaggio in Venezuela ai giovani morti nelle proteste del 2014

Commovente omaggio agli oltre 300 giovani morti durante le manifestazioni scoppiate nel 2014 contro il governo di Nicolas Maduro: gli studenti dell'Università centrale del Venezuela (Ucv), la principale del Paese, hanno ricordato le vittime scrivendo i loro nomi sull'asfalto delle vie che portano all'ateneo statale.

Sul social X, i membri del Movimento studentesco venezuelano e studenti dell'Ucv hanno postato foto e video dell'iniziativa.

"Più di 300 giovani hanno perso la vita combattendo per un Paese libero. La loro lotta non sarà mai dimenticata!" ha affermato il Movimento studentesco in occasione della Giornata della gioventù, commemorata ieri nella nazione caraibica.

Gli studenti hanno poi affermato che la "verità" deve essere difesa per "coloro che non ci sono più", riferendosi alla presunta vittoria del principale candidato dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, nelle presidenziali del 28 luglio scorso contro Maduro, che le autorità elettorali hanno proclamato rieletto nonostante il forte sospetto di brogli.

Da parte sua, la leader dell'opposizione, María Corina Machado, ha sottolineato l'omaggio che gli studenti hanno reso "alla dedizione e all'eroismo di quei compagni caduti in questa lotta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA