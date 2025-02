Musica, Lady Gaga si esibirà a Rio de Janeiro il 3 maggio

Dopo Madonna e Shakira, un'altra superstar approderà presto a Rio de Janeiro: il sindaco, Eduardo Paes, ha confermato che Lady Gaga terrà un mega spettacolo nella metropoli brasiliana il 3 maggio.

"Considero questi grandi eventi in questo modo: riscaldano l'economia, portano opportunità, pubblicizzano. Rio è una città che vive del suo branding, del suo marchio. L'anno scorso abbiamo avuto Madonna e quest'anno avremo Lady Gaga", ha detto Paes, spiegando il motivo per cui ha voluto portare le grandi artiste a Rio.

Lady Gaga si è esibita in Brasile solo una volta, nel 2012.

Il sindaco ha poi sottolineato che non gli dispiace spendere soldi pubblici per la cantante americana, considerando, ad esempio, l'andamento dell'economia dopo il mega show di Madonna.

"Riempie tutti gli hotel, riempie tutti i ristoranti, genera posti di lavoro e costruisce questa identità. La copertura mediatica dello spettacolo di Madonna sulla spiaggia di Copacabana è un evento incredibile in tutto il mondo", ha aggiunto Paes, anticipando che l'anno prossimo intende portare a Rio anche la band U2.



