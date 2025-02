In Ecuador rimpasto in tutti i ministeri dell'area economica

Rimpasto di tutti i ministri dell'area economica in Ecuador, a due mesi esatti dal ballottaggio per scegliere il futuro presidente. Lo rende noto il sito del quotidiano El Universo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'Ecuador, Juan Carlos Vega, ha infatti presentato le sue dimissioni attraverso un post sul suo account ufficiale di X, ringraziando il presidente Daniel Noboa.

Vega guidava il dicastero dell'economia ecuadoriana dal 27 novembre del 2023. Poco dopo le sue dimissioni, con il decreto 534, il presidente Noboa ha nominato Luis Alberto Jaramillo Granja come nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze dell'Ecuador.

Jaramillo dall'ottobre 2024 era ministro della Produzione, Commercio estero, Investimenti e Pesca del paese sudamericano.

Al suo posto arriva Carlos Alberto Zaldumbide, che era viceministro del Commercio estero.

La ministra dell'Inclusione economica e sociale Zaida Rovira, nominata governatrice della provincia di Guayas, la cui capitale è Guayaquil, è stata sostituita ad interim da Harold Burbano Villarreal, già viceministro nello stesso dicastero.

Le nuove nomine sono state fatte poche ore dopo una riunione del consiglio dei ministri di Noboa, per valutare i risultati delle elezioni generali di domenica scorsa, che hanno portato al secondo turno del 13 aprile il presidente (di destra) e Luisa González, del movimento Rivoluzione Cittadina (di sinistra).



