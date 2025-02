Il fuoco divora la Patagonia argentina, governo accusa i mapuche

Mentre in Argentina la Patagonia brucia, con oltre 16 mila ettari di boschi andati a fuoco nelle ultime due settimane, il governo Milei e l'opposizione si rimpallano le responsabilità per la gestione della crisi. L'esecutivo, nella figura del ministro della Sicurezza - Patricia Bullrich -, attribuisce la responsabilità degli incendi a presunte organizzazioni estremiste legate alla comunità mapuche. "Non è un caso che gli incendi sono iniziati proprio mentre abbiamo iniziato a mettere ordine in Patagonia sgomberando le terre occupate dei parchi naturali e tagliando i sussidi a false organizzazioni sociali mapuche", ha affermato Bullrich in un post su X.

Il ministro ha quindi annunciato che verrà usata la "mano dura" contro i piromani e l'invio di un progetto di legge che impedisce la scarcerazione dei condannati per aver provocato incendi.

Nella giornata di ieri si è registrato l'arresto di una donna di 36 anni trovata in possesso di un bidone di carburante e appartenente alla comunità "Lof Mapu Pillán Mahuiza".

L'opposizione denuncia invece l'accanimento del governo nei confronti delle comunità originarie e rileva invece che, nel suo sforzo per ridurre la spesa pubblica, l'esecutivo ha utilizzato nel 2024 solo il 22% dei fondi destinati alla prevenzione incendi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA