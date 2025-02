Il Brasile punta a un sistema di quote per evitare i dazi Usa

Il governo del Brasile tenterà di negoziare con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un sistema di quote sulle esportazioni di acciaio e alluminio per evitare l'applicazione della tariffa del 25% su tutti i prodotti inviati a Washington. Lo riferisce il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi, Geraldo Alckmin.

"Siamo aperti al dialogo. Le quote sono una buona strada, un meccanismo intelligente. Se il Brasile aumenta la tassa sull'acciaio per gli Stati Uniti, questo potrebbe generare un effetto a catena", ha detto Alckmin escludendo l'adozione di tariffe per rispondere con reciprocità alle decisioni statunitensi. Il vicepresidente ha ricordato che in precedenza è già stata stabilita una quota di esportazione dell'acciaio per gli Stati Uniti e che questa formula potrebbe essere ripetuta ora. "Cercheremo una buona intesa. Non vogliamo la guerra commerciale", ha sottolineato. Alckmin ha riferito di aver parlato con l'ambasciata brasiliana a Washington per cercare di avviare trattative con l'amministrazione del repubblicano.





