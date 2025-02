Cuba ripiomba nell'oscurità, il 60% dell'isola al buio

L'Unione Elettrica di Cuba, l'azienda statale Une, ha previsto per oggi un deficit energetico record di 1.870 megawatt, con circa il 60% dell'isola destinata a rimanere al buio.

L'ultima volta che le autorità del Paese caraibico avevano annunciato una cifra simile, nell'ottobre dello scorso anno, Cuba piombò in un blackout totale, durato giorni.

Il caldo intorno ai 31 gradi non aiuta e la tensione è alta in alcune zone del Paese, che sono già senza corrente da oltre un giorno. Una di queste è la città di Cienfuegos, di 177 mila abitanti, tra le più colpite dai blackout e dove oggi a mezzogiorno la popolazione ha superato le 26 ore consecutive senza luce.

Cienfuegos, riporta il sito indipendente 14yMedio, oggi è paralizzata dal blackout e il canale Telegram dell'Unione Elettrica nella provincia informa che "In questo momento, a causa della situazione che attraversa il Paese, aumentano le ore di interruzione a 25 e a 3 ore quelle di servizio".

La situazione odierna si è aggravata dopo che l'unità elettrica 1 di Felton, a Holguín, nell'oriente cubano, si è guastata ieri, quattro giorni dopo essere entrata in servizio dopo un intervento di manutenzione durato dieci giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA