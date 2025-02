Colombia, arrestato un negoziatore della guerriglia

Il guerrigliero delle Farc Andrés Rojas, alias 'Araña', negoziatore nei colloqui di pace col governo colombiano, è stato arrestato a Bogotà dopo la chiusura del terzo ciclo di dialoghi. Il fermo di Rojas, a capo dei Comandi della frontiera, ha generato reazioni sia da parte dell'esecutivo che della guerriglia, che hanno messo in luce i rischi per i negoziati in corso. L'arresto è avvenuto sulla base di un'allerta rossa dell'Interpol.

La detenzione di Rojas è avvenuta pochi minuti dopo la conferenza stampa per comunicare i progressi del terzo round negoziale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA