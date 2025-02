Cile, 'sicuramente dolosi molti incendi nel sud del Paese'

Il ministro dell'Agricoltura cileno, Esteban Valenzuela, ha confermato che il governo sta indagando sulla serie di incendi scoppiati nel Cile meridionale (oltre 20 i focolai ancora attivi), in particolare nella regione dell'Araucanía. Questo dopo che la direttrice della Corporazione nazionale forestale (Conaf), Aida Baldini, ha assicurato che molti dei roghi erano "sicuramente dolosi".

"Stiamo monitorando l'intera area con gli aerei, stiamo spegnendo incendi e continuano ad emergerne altri nei dintorni.

Sono intenzionali, possiamo dirlo con grande certezza perché appaiono in mezzo alla foresta, non in aree in cui potrebbero esserci incidenti o negligenze", ha sostenuto Baldini, sottolineando che le fiamme risultano in maniera sospetta concentrate a La Araucanía e nella provincia di Arauco, nella regione del BioBío.

Interrogata in merito, la ministra dell'Interno e della Pubblica sicurezza, Carolina Tohá, ha dichiarato in un'intervista a Radio Cooperativa che "è altamente probabile che almeno una parte dell'intenzionalità sia legata a rivendicazioni territoriali", riferendosi ai gruppi radicali Mapuche che operano nella zona.



