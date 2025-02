Ambiente, 11mila ettari di Pantanal brasiliano in fumo a gennaio

Dopo il record di disboscamento registrato nel 2024, a gennaio 2025 si conferma il trend di distruzione della vegetazione del Pantanal brasiliano, la più grande pianura umida al mondo. Secondo i dati raccolti dall'Università Federale di Rio de Janeiro (Ufrj) nel primo mese del 2025 sono già andati in fumo 10.825 ettari di superficie nel bioma. In calo di oltre il 50% rispetto ai 23.675 ettari di gennaio 2024, ma quasi il triplo dello stesso periodo del 2023 (3.350 ettari). Nel 2024 le fiamme hanno divorato in tutto 2,6 milioni di ettari, pari al 17% della superficie totale del Pantanal stimata in circa 15 milioni di ettari. La devastazione è stata del 79% superiore al 2023. Il 73% del territorio andato in fumo era costituito da vegetazione autoctona, il 25% della quale era costituito da formazioni forestali. Gli incendi nelle aree di pascolo hanno rappresentato il 21,9% del totale del 2024. Complessivamente il Brasile ha chiuso il 2024 con 278.299 incendi, in aumento del 46,5% rispetto al 2023. L'Amazzonia è stato il bioma che ha registrato il maggior numero di incendi nel 2024: 140.346, pari al 50,4% del totale.



