Ue e Brasile 'insieme su governance globale tecnologie digitali'

"Il Brasile e l'Ue hanno sottolineato l'importanza di lavorare insieme per promuovere un solido quadro normativo digitale e una governance globale inclusiva delle tecnologie digitali. Le due parti hanno convenuto di promuovere la cooperazione bilaterale in materia di governance digitale e continueranno a collaborare con le imprese online e altre parti interessate per migliorare la trasparenza, la responsabilità e il rispetto dei diritti fondamentali". E' un passaggio del comunicato congiunto pubblicato dalla presidenza brasiliana al termine della riunione della 13a edizione del dialogo digitale bilaterale, a Bruxelles.

"Questo dialogo si svolge in un momento critico, con progressi rapidi senza precedenti nelle tecnologie digitali, in particolare l'intelligenza artificiale (IA) e le piattaforme digitali, con un potenziale di trasformazione e le relative sfide normative e preoccupazioni etiche", si legge.

"Entrambe le parti hanno ribadito il loro impegno a promuovere uno sviluppo digitale significativo e a facilitare un ambiente favorevole all'innovazione e all'inclusione digitale, nonché a preservare i principi democratici e i diritti umani.

Hanno concordato di intensificare gli scambi su questioni quali la governance e l'economia dei dati, compreso lo sviluppo del calcolo ad alte prestazioni, la governance e la regolamentazione dell'IA, l'attuazione delle normative digitali e il riconoscimento reciproco delle identità e delle firme digitali, nonché le opportunità e le sfide relative alla connettività.

Entrambe le parti riconoscono il ruolo fondamentale della connettività nell'era digitale e che permangono sfide significative nell'ampliamento dell'accesso a servizi a prezzi accessibili, soprattutto nelle aree remote e scarsamente servite.

Il Brasile e l'UE hanno sottolineato l'importanza di lavorare insieme per promuovere un solido quadro normativo digitale e una governance globale inclusiva delle tecnologie digitali".

"Le due parti hanno convenuto di promuovere la cooperazione bilaterale in materia di governance digitale e continueranno a collaborare con le imprese online e altre parti interessate per migliorare la trasparenza, la responsabilità e il rispetto dei diritti fondamentali". E "seguiranno da vicino l'attuazione del Global Digital Compact delle Nazioni Unite che persegue questi obiettivi e hanno sottolineato che i quadri giuridici applicabili in Brasile e nell'UE che riguardano le imprese online, nel pieno rispetto del diritto internazionale, svolgono un ruolo cruciale in questo senso".

Ue e Brasile "continueranno a cooperare nei forum multilaterali, come concordato nella Dichiarazione ministeriale di Maceió del G20 sull'inclusione digitale per tutti, per migliorare l'integrità delle informazioni online e la fiducia nell'economia digitale, con l'obiettivo di costruire ambienti digitali sicuri e affidabili, in linea con i valori democratici".

Inoltre è stata ribadita "la necessità di investire in accordi per sostenere lo sviluppo di tecnologie open source in grado di aumentare i servizi digitali innovativi per i cittadini. Hanno inoltre concordato di costruire partnership e scambiare esperienze su questo argomento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA