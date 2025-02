Sheinbaum a Trump, 'inopportuni i dazi sull'acciaio'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato oggi che il suo governo è in contatto con le autorità statunitensi per discutere l'imposizione di dazi su acciaio e alluminio.

Nel corso della conferenza stampa mattutina, il capo dell'Esecutivo ha annunciato che invierà una lettera alla Casa Bianca per spiegare che, in questo settore, gli Stati Uniti hanno un surplus commerciale con il Messico, il che rende inopportuna l'applicazione di nuovi dazi.

Sheinbaum ha confermato che il ministro dell'Economia Marcelo Ebrard sentirà tra il 12 e il 13 febbraio il capo del Dipartimento di Stato, Marco Rubio, e che è in contatto con Howard Lutnick, segretario al Commercio nominato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA