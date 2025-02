Parte da Rio il nuovo tour mondiale di Shakira

È partito da Rio de Janeiro il nuovo tour mondiale di Shakira: la cantante colombiana di 48 anni ha svolto il primo concerto del suo 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' ieri sera allo stadio Engenhão della metropoli brasiliana.

Gli show in programma, che celebrano i suoi 30 anni di attività, prevedono una tappa anche a San Paolo, dove si esibirà domani allo stadio Morumbis.

Secondo Shakira, il tour sarà il più importante della sua carriera. "Il più completo, con tutte le canzoni preferite dai fan", ha assicurato all'inizio del mese, rivelando perché aveva scelto il Brasile per iniziare la tournee.

Oltre ai grandi successi come 'Hips Don't Lie', 'Loca' e 'Whenever, Wherever', in scaletta dovrebbero comparire i brani del suo nuovo album, che porta lo stesso nome del tour, come 'Soltera', in collaborazione con la postar brasiliana Anitta.





