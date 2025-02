Parco Galapagos, raccolti oltre 22 milioni con aumenti tariffe

Le Isole Galapagos, una delle riserve marine meglio conservate al mondo e principale destinazione turistica dell'Ecuador, hanno accolto 279.277 visitatori nel 2024, il 15% in meno rispetto ai 329.475 del 2023. Il flusso ha permesso di raccogliere 22,1 milioni di dollari in tasse di ingresso, il 23,4% in più rispetto al 2023, dopo l'entrata in vigore degli aumenti dei biglietti dall'ottobre 2024. Lo annuncia la direzione del Parco nazionale in un comunicato, sottolineando che le nuove tariffe permettono "un migliore finanziamento per la gestione della conservazione e della gestione sostenibile".

Il 55% dei turisti arrivati erano stranieri (154.489), la maggior parte provenienti dagli Stati Uniti (26%) e dal Regno Unito (4%), e in misura minore da Germania, Canada, Australia, Francia, Spagna, Italia e Svizzera. Il restante 45% è stato invece costituito da visitatori nazionali (124.788).



