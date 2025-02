Nuova tappa del processo sulla morte del cantante Liam Payne

Importante udienza in Argentina nel processo sulla morte dell'ex cantante dei One Direction Liam Payne: gli avvocati dei cinque rinviati a giudizio hanno fatto appello contro le denunce formalizzate a fine dicembre dalla giudice Laura Bruniard.

Payne morì il 16 ottobre 2024 dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires. In totale, sono cinque le persone sotto accusa per la tragedia: il direttore dell'hotel, il responsabile della reception, un imprenditore imparentato con il cantante, un dipendente di Casa Sur e un cameriere che la vittima aveva incontrato durante il suo soggiorno a Buenos Aires. I primi tre dovranno rispondere per omicidio colposo, gli altri due per spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo l'udienza di ieri, la giustizia argentina dovrà decidere se accogliere i ricorsi degli imputati e le richieste di revoca della custodia cautelare di due di loro.



