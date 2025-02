Messico, l'industria siderurgica chiede dazi contro gli Usa

In Messico, la Camera nazionale dell'industria siderurgica (Canacero) ha chiesto ritorsioni contro le importazioni di acciaio dagli Stati Uniti, in risposta all'ordine del presidente statunitense Donald Trump di imporre una tariffa generale del 25% sull'acciaio e l'alluminio proveniente da altri Paesi.

"L'industria siderurgica messicana respinge l'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti e chiede ritorsioni sui loro prodotti siderurgici se non si otterrà un'esclusione per il Messico", afferma la Canacero in un comunicato.

La Camera ha espresso il suo "profondo disaccordo" con la decisione unilaterale del governo degli Stati Uniti di imporre una tariffa del 25% sulle esportazioni di acciaio messicano, sostenendo che questa misura avrà gravi effetti sull'industria siderurgica e sull'intera filiera della lavorazione dei metalli nel Nord America, mettendo a rischio la competitività e l'integrazione regionale.

"La bilancia commerciale dell'acciaio tra i due Paesi riflette un surplus di 2,3 milioni di tonnellate a favore degli Stati Uniti alla fine del 2024, per cui non vi è alcuna giustificazione per l'imposizione di dazi sull'acciaio messicano", si legge nella nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA