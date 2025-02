L'Uruguay tratta con Kigali per ritirare i suoi soldati da Goma

L'Uruguay è in trattative con il Ruanda affinché il Paese africano faciliti l'uscita del contingente uruguaiano di Caschi blu che si trova nella città di Goma (est del Congo) e permetta l'arrivo del cambio programmato.

Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri uruguaiano, Omar Paganini, come riportato dal quotidiano uruguaiano El País.

"È un segreto di Pulcinella" che il Ruanda sostiene il M-23, il gruppo ribelle che ha assediato la base uruguaiana a Goma, ha detto Paganini, ammettendo che sebbene "si stia avanzando" ancora "non abbiamo aperto la strada" e, poiché il M-23 "non è un organismo formale", le trattative devono essere condotte con il Ruanda che lo sostiene e sono portate avanti dall'ambasciata uruguaiana presso l'ONU a New York. "La situazione si è un po' distesa perché gli ex militari congolesi che si erano rifugiati nella base uruguaiana sono stati trasferiti in un'altra base Onu", ha aggiunto Paganini.

A gennaio il gruppo M-23 aveva ucciso un Casco blu uruguaiano, i cui resti arriveranno giovedì 13 febbraio a Montevideo, mentre un altro è stato gravemente ferito alle gambe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA