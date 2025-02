Lula, 'sembra che l'agenzia ambientale agisca contro il governo'

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha criticato la lentezza dell'Istituto brasiliano dell'Ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama) nel concedere la licenza ambientale alle trivellazioni petrolifere esplorative nella regione del margine equatoriale, al largo dell'Amazzonia. "Non possiamo continuare così con questo tira e molla. L'Ibama è un'agenzia governativa e sembra un'agenzia contro il governo. Questa settimana ci sarà un'altra riunione e speriamo che presto la Petrobras sia autorizzata a effettuare le ricerche. Questo è ciò che vogliamo", ha affermato il capo dello stato nel corso di un'intervista radiofonica.

"Dobbiamo fare delle ricerche, vedere se c'è petrolio, vedere la quantità di petrolio", ha aggiunto. La Petrobras stima nei giacimenti al largo degli stati di Amapá, Amazzonia, Maranhao, Piauì, Cearà e Rio Grande Nord una riserva potenziale di 5,6 miliardi di barili di petrolio. Quantità capace di aumentare del 37% del totale delle riserve brasiliane, attualmente di 14,8 miliardi di barili.

Il capo dello stato ha evidenziando che la Petrobras è un'azienda "responsabile ed esperta" e, in caso di estrazione di petrolio nella regione "rispetterà tutte le procedure" per evitare danni ambientali. L'Ibama ha in diverse occasioni confermato la contrarietà al rilascio della licenza evidenziando "l'elevata sensibilità ambientale degli ecosistemi" e il possibile impatto negativo "sulle attività di alcune comunità indigene e per la sopravvivenza e la sicurezza della fauna locale".

"Non possiamo sapere che c'è ricchezza sotto di noi e non esplorarla, soprattutto perché è da questa ricchezza che otterremo le risorse economiche per costruire la famosa e sognata transizione energetica", ha concluso Lula.



