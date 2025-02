Ice, cresce la voglia di Prosecco sulle tavole colombiane

Il Prosecco ha preso il sopravvento tra l'offerta di vini italiani in Colombia ed ora è alla portata di tutti. L'analisi è dell'Ufficio dell'Italian Trade Agency/Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a Bogotà, per spiegare i motivi dei cambiamenti nel gusto locale per questo tipo di bevande.

L'Italia è il quarto fornitore di vino in Colombia, dopo Cile, Argentina e Spagna, scalzando la Francia da un posto che sembrava inamovibile. Secondo i dati di Trade Data Monitor, il principale fornitore di statistiche globali, tra gennaio e novembre 2024 la Colombia ha importato dall'Italia 7.654.678 euro in vino, raggiungendo una quota di mercato dell'11,39%.

L'aumento del gusto per il vino, anche se c'è ancora molta strada da fare per raggiungere i livelli di consumo e cultura alimentare del sud del continente, risponde a diverse cause, secondo le spiegazioni fornite da Ita/Ice Bogotá, tra cui la campagna globale intrapresa dal Consorzio del Prosecco in Italia, con il sostegno del governo italiano, che ha toccato anche le terre del caffè.

L'arrivo di vini italiani, spagnoli e francesi nel Paese è stato anche una conseguenza positiva del Trattato di libero scambio tra la Colombia e l'Unione Europea, che ha portato anche varietà di formaggi come il Pecorino. Oltre al turismo e alla migrazione poi, anche l'ufficio Ita/Ice di Bogotá ha contribuito all'aumento della presenza sempre maggiore dei vini sulle tavole locali, anche attraverso la promozione di eventi come Vinitaly, e la fiera Expovinos.



