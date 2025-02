El Salvador manda i minorenni delle gang in carceri comuni

La Commissione per la sicurezza nazionale e la giustizia dell'Assemblea legislativa di El Salvador ha approvato tre riforme alla legge penale minorile, la legge contro la criminalità organizzata e la legge penitenziaria, che stabiliscono che i minori segnalati per l'appartenenza a gruppi illegali o altri reati legati alla criminalità organizzata scontino la pena in carceri ordinarie, in celle separate dagli altri detenuti.

Una nuova sezione dell'articolo 119 del Codice penale stabilisce che i minori di 18 anni sconteranno la loro detenzione provvisoria o la pena detentiva per reati di criminalità organizzata "nelle strutture amministrate dalla Direzione generale dei centri penitenziari, dove saranno separati in padiglioni fino al raggiungimento dei 18 anni di età".

I deputati hanno accolto le osservazioni del giudice Alejandro Quinteros, presidente della Camera penale, il quale ha suggerito che i giudici responsabili delle garanzie per i minori mantengano la giurisdizione sull'esecuzione delle pene.



