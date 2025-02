El Salvador elimina i finanziamenti pubblici ai partiti

L'Assemblea legislativa di El Salvador approverà oggi una riforma volta ad eliminare l'articolo 210 della Costituzione, che prevede il finanziamento pubblico dei partiti politici, di fronte a un'opposizione che ritiene che questa strategia sia "una scusa" per realizzare, in futuro, riforme strutturali delle leggi fondamentali del Paese.

Il 29 gennaio 2025 l'Assemblea ha completato il processo di approvazione affinché la carta costituzionale possa essere modificata con un'unica votazione.

Secondo la deputata Marcela Villatoro, dell'Alleanza Nazionalista Repubblicana, l'eliminazione dell'articolo 210 è il pretesto utilizzato da Nuevas Ideas, il partito del presidente Nayb Bukele, per realizzare ulteriori cambiamenti strutturali, cosa che secondo la legislatrice dovrebbe passare attraverso un'Assemblea Costituente eletta dai cittadini.



