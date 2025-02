Decine di migranti arrestati al confine tra Panama e Costa Rica

Il Servizio nazionale di frontiera (Senafront) di Panama ha arrestato decine di migranti irregolari, per lo più venezuelani, al confine con il Costa Rica, durante il loro viaggio di ritorno nei Paesi di origine.

Secondo il ministro della Sicurezza, Fran Ábrego, gli immigrati illegali stanno rimpatriando a causa delle misure adottate dal governo di Donald Tump per impedirne l'ingresso negli Stati Uniti.

Ábrego ha affermato che, a causa di questa situazione, incontrerà il ministro degli Interni del Costa Rica, Mario Zamora, oltre a funzionari dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Nelle ultime ore, unità del Senafront e agenti della Polizia nazionale hanno tentato di fermare questo gruppo di migranti, che ha attraversato il confine da Panama al Costa Rica e oltrepassato il posto di blocco di San Isidro, sfidando una barriera di sicurezza. I migranti hanno espresso l'intenzione di proseguire a piedi il viaggio verso i loro Paesi, ma le autorità panamensi hanno comunicato loro che dovranno tornare in Costa Rica e seguire un flusso migratorio regolamentato.



